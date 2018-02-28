Умер летчик-испытатель Георгий Мосолов

«От нас ушла легенда реактивной авиации, заслуженный летчик-испытатель, внёсший огромный вклад в развитие отечественной авиации. Мы скорбим об этой утрате», — приводит слова Тарасенко пресс-служба предприятия.Как напоминает пресс-служба, Георгий Мосолов установил шесть мировых авиационных рекордов, в том числе три абсолютных. На его счету также три всесоюзных рекорда, установленных, среди прочих, на первых опытных образцах уникального сверхзвукового фронтового истребителя МиГ-21.Мосолов был одним из близких друзей Юрия Гагарина, отмечают в РСК «МиГ».Родившийся в 1926 году в Уфе летчик освоил более 50 типов самолетов. Он проводил испытания опытных реактивных истребителей и наиболее ответственные летные исследования по вопросам аэродинамики, устойчивости и управляемости самолетов.За свою работу он был удостоен звания заслуженного летчика-испытателя СССР и награжден множеством медалей.По данным из открытых источников, в сентябре 1962 года с истребителем Е-8/1 (опытном образце МиГа-21), который пилотировал Мосолов, произошел инцидент, едва не стоивший летчику жизни. В машине разрушился двигатель, обломки которого повредили фюзеляж и часть систем самолета.В этот момент Е-8/1 находился на высоте 10 тысяч метров и летел со скоростью более 1,8 тысячи километров в час. Катапультировавшийся в экстремальных условиях Мосолов (катапультирование можно было проводить на скоростях до 800 километров в час) получил тяжелую травму головы и многочисленные переломы, в том числе обеих ног. Во время лечения врачи дважды констатировали клиническую смерть, но летчик все же покарабкался...