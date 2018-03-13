Нижегородцам запретят шумный ремонт в квартирах после 20:00

В Нижегородской области планируется запретить проведение шумных ремонтных работ после 20:00. Соответствующие изменения в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области» обсудили депутаты регионального Заксобрания.— Запрет на шумные ремонтные работы планируется установить с 20:00 до 7:00 в будние дни (сейчас с 22:00 до 7:00) и с 20:00 до 10:00 в выходные (сейчас с 23:00 до 10:00) — говорится в сообщении. — Все эти изменения планируется внести в закон после общественного обсуждения и утверждения соглашения между МВД и правительством области.По словам законотворцев, нижегородцы часто жалуются на проведение шумного ремонта в многоквартирных домах поздним вечером до 22:00 часов. Шум от электроинструмента распространяется по всему дому и мешает горожанам отдыхать...