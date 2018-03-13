| | Нижегородцам запретят шумный ремонт в квартирах после 20:00
Социум

Нижегородцам запретят шумный ремонт в квартирах после 20:00

Нижегородцам запретят шумный ремонт в квартирах после 20:00
В Нижегородской области планируется запретить проведение шумных ремонтных работ после 20:00. Соответствующие изменения в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области» обсудили депутаты регионального Заксобрания.— Запрет на шумные ремонтные работы планируется установить с 20:00 до 7:00 в будние дни (сейчас с 22:00 до 7:00) и с 20:00 до 10:00 в выходные (сейчас с 23:00 до 10:00) — говорится в сообщении. — Все эти изменения планируется внести в закон после общественного обсуждения и утверждения соглашения между МВД и правительством области.По словам законотворцев, нижегородцы часто жалуются на проведение шумного ремонта в многоквартирных домах поздним вечером до 22:00 часов. Шум от электроинструмента распространяется по всему дому и мешает горожанам отдыхать...

Еще по теме

Четыре индустриальных парка планируется создать в Нижегородской области

Четыре индустриальных парка планируется создать в Нижегородской области

13-03-2018, 19:40
Читать
В Нижнем Новгороде появится горячая линия по капремонту

В Нижнем Новгороде появится горячая линия по капремонту

13-03-2018, 03:33
Читать
Жителям Подмосковья дали лишний час тишины - Русская планета

Жителям Подмосковья дали лишний час тишины - Русская планета

10-11-2017, 06:46
Читать
Объем работ по капремонту домов Нижегородской области в 2018 году планирует ...

Объем работ по капремонту домов Нижегородской области в 2018 году планирует ...

8-11-2017, 19:40
Читать
В РФ хотят запретить животным выть по ночам. Владельцев будут штрафовать

В РФ хотят запретить животным выть по ночам. Владельцев будут штрафовать

28-09-2017, 23:10
Читать
В домах Нижегородской области заменят 618 лифтов

В домах Нижегородской области заменят 618 лифтов

17-09-2016, 15:44
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail