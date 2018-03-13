В ночь на вторник в Петербурге разведут три моста

Подготовка к началу навигации уже ведется в Северной столице. В рамках подготовки к ней в ночь на 20 марта планируется развести три перепавы.Как сообщает «Мостотрест», техническая разводка мостов в ночь на вторник сделает недоступными на определенные промежутки времени Тучков, Благовещенский и Троицкий мосты.Троицкий мост разведут с 01:20 до 04:50, Благовещенский мост — с 01:25 до 02:45 и с 03:10 до 05:00, на Тучковом мосту работы пройдут с 02:00 до 02:55 и с 03:35 до 04:55. При это отмечается, что время является ориентировочным и разводка мостов может закончиться раньше.Навигация на Неве и Малой Неве начнется 10 апреля.Напомним, что на прошлой неделе проводилась технологическая разводка Дворцового и Большиохтинского мостов...