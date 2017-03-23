| | Швеция обеспокоена исчезновением тысяч детей-мигрантов
События

Швеция обеспокоена исчезновением тысяч детей-мигрантов

Швеция обеспокоена исчезновением тысяч детей-мигрантов
Более четырёх тысяч детей исчезли в стране после отказа в предоставлении убежища.

Практически 4,5 тысячи детей-мигрантов исчезли в Швеции за последние четыре года. Это произошло после получения ими уведомления о депортации в ответ на запрос о предоставлении убежища, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Сегодня.

По информации издания, власти не имеют понятия, где сейчас находятся 4492 ребенка. Эта цифра включает как прибывших в страну самостоятельно, так и приехавших вместе с родителями. По данным Шведского агентства по миграции, только за первые два месяца 2018 года пропали 223 ребенка. Годом ранее показатель за аналогичный период был ниже — 152.

В настоящее время в Швеции нет законов, касающихся подобных ситуаций, поэтому что делать с исчезающими во время прошения об убежище, неизвестно. The Local указывает, что в конце 2017 года местный омбудсмен по делам детей опубликовал доклад, в котором выдвинул ряд предложений для подобных дел. В частности, он порекомендовал способы поиска пропавших и, в первую очередь, предотвращения их исчезновения. Однако ни одно из предложений не было рассмотрено или реализовано.

Читайте также: В США могут ввести смертную казнь для наркоторговцев

В 2015-м в ЕС возник самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный наплывом беженцев. В Европу прибыли свыше миллиона переселенцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, где продолжаются вооруженные конфликты...

Еще по теме

Австрия вдвое увеличила выплаты возвращающимся на родину мигрантам

Австрия вдвое увеличила выплаты возвращающимся на родину мигрантам

23-03-2017, 13:20
Читать
У берегов Италии спасены около тысячи мигрантов - Русская планета

У берегов Италии спасены около тысячи мигрантов - Русская планета

22-10-2016, 21:24
Читать
С начала года в Европу прибыло меньше трехсот тысяч мигрантов и беженцев - ...

С начала года в Европу прибыло меньше трехсот тысяч мигрантов и беженцев - ...

12-08-2016, 13:12
Читать
Полиция насчитала 10 тысяч пропавших в Европе детей-беженцев

Полиция насчитала 10 тысяч пропавших в Европе детей-беженцев

31-01-2016, 16:35
Читать
После прибытия в Европу исчезли 10 тысяч детей-беженцев

После прибытия в Европу исчезли 10 тысяч детей-беженцев

31-01-2016, 13:15
Читать
Швеция выселит из страны 80 тысяч мигрантов

Швеция выселит из страны 80 тысяч мигрантов

28-01-2016, 09:00
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail