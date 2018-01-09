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События

Мощный шторм на Мадагаскаре: много погибших

Мощный шторм на Мадагаскаре: много погибших
На данным момент известно о 17 погибших.

В результате тропического шторма на Мадагаскаре погибли 17 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию местных властей, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на РБК Украина.
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"По меньшей мере 17 человек погибли, когда тропический шторм ударил по восточному Мадагаскару в выходные дни", - говорится в сообщении. Как сообщается, тропический шторм Eliakim ударил по острову Мананара, в 635 км к северо-востоку от столицы Мадагаскара Антананариву...

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