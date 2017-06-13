| | В США мужчина выиграл в лотерею полмиллиарда долларов
События

В США мужчина выиграл в лотерею полмиллиарда долларов

В США мужчина выиграл в лотерею полмиллиарда долларов
Победитель может взять выигрыш сразу или постепенно.

В американском штате Пенсильвания местный житель выиграл $457 млн в лотерею Powerball. Об этом сообщает USA Today в понедельник, 19 марта, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
В выигрышном билете совпали все пять выигрышных цифр: 22-57-59-60-66, а также цифра в поле Powerball. Этот джекпот стал восьмым по величине в истории лотереи. Розыгрыш состоялся в субботу, 17 марта.

Данные победителя и город, в котором был продан лотерейный билет, не разглашается.

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Победитель может забрать всю сумму в рассрочку. Если же он все-таки решит забрать все деньги сразу, то он получит 274 млн долларов...

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