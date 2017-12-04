Много жертв: в Афганистане взорвались заминированные мотоциклы

В Афганистане произошло несколько терактов.
В Афганистане в результате отдельных взрывов бомб, прикрепленных к мотоциклам, погибли четыре человека, еще 17 получили ранения. Об этом сообщает The Associated Press, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Европейскую правду.
В результате одного из нападений возле спортивного стадиона в восточной провинции Нангархар погибли три человека в понедельник, 19 марта.
Официальный представитель полиции провинции сообщил, что взрыв произошел в то время, как бывший боевой командир Гульбеддин Хекматияр проводил митинг на стадионе в Джелалабаде, столице провинции.
В полиции заявили, что взрыв произошел в конце митинга. В результате нападения десять человек получили ранения.
Отметим, что Хекматияр, который ранее США объявили террористом, подписал мирное соглашение с президентом страны Ашраф Гани в 2017 году и был удален из списка.
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Еще один взрыв произошел в западной провинции Герат, в результате которого погиб один человек, еще семеро были ранены. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракты...