| | Много жертв: в Афганистане взорвались заминированные мотоциклы
События

Много жертв: в Афганистане взорвались заминированные мотоциклы

Много жертв: в Афганистане взорвались заминированные мотоциклы
В Афганистане произошло несколько терактов.

В Афганистане в результате отдельных взрывов бомб, прикрепленных к мотоциклам, погибли четыре человека, еще 17 получили ранения. Об этом сообщает The Associated Press, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Европейскую правду.
В результате одного из нападений возле спортивного стадиона в восточной провинции Нангархар погибли три человека в понедельник, 19 марта.

Официальный представитель полиции провинции сообщил, что взрыв произошел в то время, как бывший боевой командир Гульбеддин Хекматияр проводил митинг на стадионе в Джелалабаде, столице провинции.

В полиции заявили, что взрыв произошел в конце митинга. В результате нападения десять человек получили ранения.

Отметим, что Хекматияр, который ранее США объявили террористом, подписал мирное соглашение с президентом страны Ашраф Гани в 2017 году и был удален из списка.

Читайте также: В Сирии взорвалась бомба: много погибших

Еще один взрыв произошел в западной провинции Герат, в результате которого погиб один человек, еще семеро были ранены. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за теракты...

Еще по теме

В Афганистане смертник устроил теракт

В Афганистане смертник устроил теракт

4-12-2017, 05:02
Читать
В Афганистане во время демонстрации произошел взрыв: много погибших

В Афганистане во время демонстрации произошел взрыв: много погибших

23-11-2017, 23:45
Читать
Мощный взрыв в Афганистане: много погибших

Мощный взрыв в Афганистане: много погибших

15-01-2017, 16:05
Читать
Взрыв в Афганистане: погиб полицейский

Взрыв в Афганистане: погиб полицейский

3-01-2017, 02:55
Читать
В результате двух взрывов в Афганистане ранения получили 10 детей

В результате двух взрывов в Афганистане ранения получили 10 детей

6-10-2016, 08:23
Читать
В Афганистане прогремел взрыв: погибли дети

В Афганистане прогремел взрыв: погибли дети

10-05-2016, 23:53
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail