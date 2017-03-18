В США мальчик застрелил старшую сестру из-за видеоигры

В американском штате Миссисипи девятилетний мальчик в ходе ссоры с 13-летней сестрой выстрелил ей в затылок из пистолета 25-го калибра. Девочка была госпитализирована, но позже скончалась в больнице: пуля проникла в мозг, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Факты .
Как сообщает американский телеканал Fox News, пока непонятно, каким образом ребенок мог получить доступ к оружию.
Сообщается, что причиной ссоры стала борьба за контроллер видеоигры. Девочка не хотела уступать его брату, когда тот захотел поиграть. Мать в это время находилась в соседней комнате и кормила других своих детей, не вмешиваясь в «разборки» старших.
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Местный шериф, ведущий расследование дела, говорит, что никогда не встречался с подобным случаем...