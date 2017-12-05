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События

В Сирии взорвалась бомба: много погибших

В Сирии взорвалась бомба: много погибших
Из-за взрыва погибли 11 человек.

В результате взрыва бомбы в четырехэтажном здании города Африн на северо-западе Сирии погибли 11 человек. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на данные турецкого государственного информагентства Anadolu, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что в результате взрыва погибли семь мирных жителей и четыре представителя Свободной сирийской армии, ведущей борьбу против сирийского лидера Башара Асада.

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Журналисты говорят, что бомба, заложенная террористами, взорвалась, когда сирийские бойцы проводили обыски...

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