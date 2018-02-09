Солнце реагирует на сигнал от неизвестного космического объекта

В последнее время ученых сильно взволновали аномальные события, происходящие на Солнце. Несколько дней назад исследователи опубликовали видео, как неизвестный космический объект огромных размеров посылает сигналы Солнцу, на которые оно реагирует.Стоит отметить, что уже продолжительное время на Солнце фиксируются необычные всплески и аномальные реакции, которые крайне негативно влияют на нашу планету.На видео можно наблюдать, как объект неизвестного происхождения посылает вспышку-сигнал в сторону Солнца и получает ответную реакцию довольно быстро. В настоящее время ученым неизвестно, что послужило причиной такого поведения «небесного светила», и что именно за объект послал сигнал.Стоит отметить, что конспирологи, уфологи и ценители «Теории заговора» уже массово предсказывают визит инопланетных существ не только в галактику «Млечный путь», но и на планету Земля...[/media]