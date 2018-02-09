Солнце реагирует на сигнал от неизвестного космического объекта

Стоит отметить, что уже продолжительное время на Солнце фиксируются необычные всплески и аномальные реакции, которые крайне негативно влияют на нашу планету.
На видео можно наблюдать, как объект неизвестного происхождения посылает вспышку-сигнал в сторону Солнца и получает ответную реакцию довольно быстро. В настоящее время ученым неизвестно, что послужило причиной такого поведения «небесного светила», и что именно за объект послал сигнал.
Стоит отметить, что конспирологи, уфологи и ценители «Теории заговора» уже массово предсказывают визит инопланетных существ не только в галактику «Млечный путь», но и на планету Земля...[/media]