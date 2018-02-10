| | Ученые: "Корабль с гуманоидами" возле Земли оказался астероидом Оумуамуа
Наука

Ученые: "Корабль с гуманоидами" возле Земли оказался астероидом Оумуамуа

Тайна пролетевшего возле Земли «корабля с гуманоидами» раскрыта официально. Ученые сообщили, что это был лишь астероид Оумуамуа.
Ученые: \"Корабль с гуманоидами\" возле Земли оказался астероидом Оумуамуа


 По теории ученых, астероид Оумуамуа заставил поверить в то, что вокруг нашей планеты пролетел корабль с гуманоидами на борту. Вероятнее всего, удивила форма астероида, так как он имеет сигарообразный вид. Это вполне натолкнуло специалистов, что к Земле приближается некий таинственный шаттл.
К тому же были и дополнительные сомнения в самих ученых. Их удивило то, что это оказался астероид, а не обычная комета. В основном такие объекты не фиксируются, а просто не попадают в поле зрения наблюдателей. Появилась теория о том, что астероид вытолкнула бинарная система...

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