Ученые: \"Корабль с гуманоидами\" возле Земли оказался астероидом Оумуамуа

Тайна пролетевшего возле Земли «корабля с гуманоидами» раскрыта официально. Ученые сообщили, что это был лишь астероид Оумуамуа.По теории ученых, астероид Оумуамуа заставил поверить в то, что вокруг нашей планеты пролетел корабль с гуманоидами на борту. Вероятнее всего, удивила форма астероида, так как он имеет сигарообразный вид. Это вполне натолкнуло специалистов, что к Земле приближается некий таинственный шаттл.К тому же были и дополнительные сомнения в самих ученых. Их удивило то, что это оказался астероид, а не обычная комета. В основном такие объекты не фиксируются, а просто не попадают в поле зрения наблюдателей. Появилась теория о том, что астероид вытолкнула бинарная система...