| | Конюхов достигнет Мариинской впадины с помощью российской техники
Наука

Конюхов достигнет Мариинской впадины с помощью российской техники

Известный российский путешественник Федор Конюхов заявил, что собирается достичь дна самой глубокой в мире Мариинской впадины. Он планирует это сделать с помощью российского батискафа, который построят специально для него.
Конюхов достигнет Мариинской впадины с помощью российской техники


 Оборудование планирует построить Объединенная судостроительная корпорация. Детали судна специалисты возьмут из отечественных комплектующих.
Конюхов может похвастаться тем, что покорил Эверест и увидел Северный и Южный полюсы своими глазами. Также, мужчина совершил кругосветное путешествие на воздушном шаре всего за 11 дней. Помимо сухопутных путешествий Конюхов четыре раза полностью оплыл земной шар.
Напомним, что глубина Мариинской впадины составляет 11 км. Впервые на столь большую глубину удалось спуститься Жаку Пикару и Дону Уолшу в 1960 году...

Еще по теме

Фёдор Конюхов планирует в 2018 году опуститься на дно Марианской впадины

Фёдор Конюхов планирует в 2018 году опуститься на дно Марианской впадины

21-01-2017, 14:30
Читать
Фёдор Конюхов планирует в 2018 году опуститься на дно Марианской впадины

Фёдор Конюхов планирует в 2018 году опуститься на дно Марианской впадины

21-01-2017, 14:30
Читать
Федор Конюхов в 2018 году планирует взять грунт со дна Марианской впадины - ...

Федор Конюхов в 2018 году планирует взять грунт со дна Марианской впадины - ...

20-01-2017, 21:14
Читать
Федор Конюхов совершит полет в стратосферу на воздушном шаре

Федор Конюхов совершит полет в стратосферу на воздушном шаре

28-09-2016, 16:14
Читать
Федор Конюхов намерен погрузиться в Марианскую впадину

Федор Конюхов намерен погрузиться в Марианскую впадину

1-08-2016, 21:05
Читать
Федор Конюхов погрузится на дно Марианской впадины

Федор Конюхов погрузится на дно Марианской впадины

1-08-2016, 16:45
Читать
Наука

Редактор раздела Наука
Написать на e-mail