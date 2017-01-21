Конюхов достигнет Мариинской впадины с помощью российской техники

Известный российский путешественник Федор Конюхов заявил, что собирается достичь дна самой глубокой в мире Мариинской впадины. Он планирует это сделать с помощью российского батискафа, который построят специально для него.Оборудование планирует построить Объединенная судостроительная корпорация. Детали судна специалисты возьмут из отечественных комплектующих.Конюхов может похвастаться тем, что покорил Эверест и увидел Северный и Южный полюсы своими глазами. Также, мужчина совершил кругосветное путешествие на воздушном шаре всего за 11 дней. Помимо сухопутных путешествий Конюхов четыре раза полностью оплыл земной шар.Напомним, что глубина Мариинской впадины составляет 11 км. Впервые на столь большую глубину удалось спуститься Жаку Пикару и Дону Уолшу в 1960 году...