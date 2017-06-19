Смертельно ядовитые змеи уничтожат супербактерии

Австралийские и испанские ученые нашли способ побороть наноорганизмы и супербактерии. Смертельно ядовитые змеи уничтожат, устойчивых к антибиотикам, патогенов.Группа ученых из Австралии и Испании сделали открытие в борьбе с бактериями будущего. В ходе исследований обнаружили в змеях фрагменты белков. Исследуемые частицы помогут создать вакцину или лекарство, которые станут панацеей в борьбе с новейшими супербактериями.Предыдущие попытки создания подобных веществ были провальными из-за устойчивости патогенных организмов к новейшим антибиотикам и лекарствам. Спасти будущее сможет о пептидное соединение под названием кроталицидин (crotalicidin). Ученые увидели в нем антимикробные, противоопухолевые и противогрибковые свойствами. Белок является нетоксичным для клеток человека...