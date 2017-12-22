Ученые: Океаны на Марсе возникли раньше на 300 миллионов лет

Океаны на Марсе появились раньше на 300 миллионов лет, чем утверждали ранее геологи. Эту мысль аргументировали планетологи последними исследованиями поверхности Красной планеты.Ученые всего мира достаточно плотно начали интересоваться планетой Марс. Недавно планетологи официально заявили, что появление первых океанов на поверхности состоялось 4 миллиарда лет назад, а не 3,7 млрд, как до этого считали исследователи. Дело в том, что одновременно с появлением плато Форсиды, на Марсе отмечались множественные водоемы.Как только это плато начало расти, оно частично покрывало акватории, уменьшая их объем и количество воды. По словам планетологов, на момент формирования Форсиды, водоизмещение всех озер и небольших океанов на Марсе составило такой же объем кубометров воды, как в настоящем Северном Ледовитом океане...