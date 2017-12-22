Ученые: Океаны на Марсе возникли раньше на 300 миллионов лет

Ученые всего мира достаточно плотно начали интересоваться планетой Марс. Недавно планетологи официально заявили, что появление первых океанов на поверхности состоялось 4 миллиарда лет назад, а не 3,7 млрд, как до этого считали исследователи. Дело в том, что одновременно с появлением плато Форсиды, на Марсе отмечались множественные водоемы.
Как только это плато начало расти, оно частично покрывало акватории, уменьшая их объем и количество воды. По словам планетологов, на момент формирования Форсиды, водоизмещение всех озер и небольших океанов на Марсе составило такой же объем кубометров воды, как в настоящем Северном Ледовитом океане...