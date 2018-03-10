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Китаянка в любовном отеле убила 6-летнего внука

Бабушка расправилась с гиперактивным и нелюбимым внуком. «South China Morning Post» сообщает подробности инцидента в любовном отеле в Гонконге, 18 марта. Китаянка (52 года) убила 6-летнего сына единственной дочери.
Китаянка в любовном отеле убила 6-летнего внука


 В районе Ваньчай Гонконга в ночь на 18 марта произошло ЧП. Будучи в здравом рассудке, 52-летняя бабушка гуляла с 6-летним внуком по городу. В процесе поездки они устали и решили передохнуть от насыщенной программы. Остановились в любовном отеле, или как его еще называют отеле для свиданий. По невыясненным причинам, мальчик впал в кому скончался, не приходя в сознание.
На шее ребенка обнаружены следы удушения. Предварительно известно, что мальчик был гиперактивным и страдал дефицитом родительской любви, поскольку мать была на заработках, а отец бросил семью. Что произошло в комнате отеля далее, остается только предполагать. Обвинения женщине пока не предъявлены...

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