Функция Apple Watch привела ночью полицию в дом владельца

Функции Apple Watch стали опасными для своих владельцев. Часы самостоятельно позвонили в экстренную службу ночью, чем спровоцировали визит полицейских в дом пользователя.По данным статистики, ложные обращения от владельцев Apple Watch в службы помощи составляют до 20 штук в день. Одним из них стал американец. Ночью. Он случайно нажал боковую клавишу экстренного вызова 911. Сложившись спать, его сон нарушили представители полиции. В ходе проверки ситуация прояснилась. Мужчине пришлось уплатить штраф полиции за ложный вызов. Виновнику ночного переполоха рекомендуют больше не спать с «умными часами».Компания Apple давно в своих устройствах предоставляет возможность вызова различных служб с помощью боковых кнопок. В новейших моделях смартфонов iPhone 8 и iPhone X нужно долго жать такую клавишу и выбрать нужный пункт на экране...