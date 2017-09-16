| | Функция Apple Watch привела ночью полицию в дом владельца
События

Функция Apple Watch привела ночью полицию в дом владельца

Функции Apple Watch стали опасными для своих владельцев. Часы самостоятельно позвонили в экстренную службу ночью, чем спровоцировали визит полицейских в дом пользователя.
Функция Apple Watch привела ночью полицию в дом владельца


 По данным статистики, ложные обращения от владельцев Apple Watch в службы помощи составляют до 20 штук в день. Одним из них стал американец. Ночью. Он случайно нажал боковую клавишу экстренного вызова 911. Сложившись спать, его сон нарушили представители полиции. В ходе проверки ситуация прояснилась. Мужчине пришлось уплатить штраф полиции за ложный вызов. Виновнику ночного переполоха рекомендуют больше не спать с «умными часами».
Компания Apple давно в своих устройствах предоставляет возможность вызова различных служб с помощью боковых кнопок. В новейших моделях смартфонов iPhone 8 и iPhone X нужно долго жать такую клавишу и выбрать нужный пункт на экране...

Еще по теме

Apple выпустила рекламный видеоролик про Apple Music и Apple Watch 3

Apple выпустила рекламный видеоролик про Apple Music и Apple Watch 3

16-09-2017, 22:10
Читать
Apple представила новые часы Apple Watch

Apple представила новые часы Apple Watch

13-09-2017, 05:25
Читать
Часы Apple Watch стали популярнее Rolex - Русская планета

Часы Apple Watch стали популярнее Rolex - Русская планета

12-09-2017, 20:25
Читать
Чехол Apple Airpods сможет заряжать Apple Watch и iPhone

Чехол Apple Airpods сможет заряжать Apple Watch и iPhone

11-04-2017, 02:05
Читать
Обновление для Apple Watch 2

Обновление для Apple Watch 2 "убило" ОС "умных" часов Apple Watch 2

14-12-2016, 12:58
Читать
Apple выпустит эксклюзивные модели Apple Watch Sport

Apple выпустит эксклюзивные модели Apple Watch Sport

6-01-2016, 19:46
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail