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Билл Мюррей уснул во время презентации "Острова собак"

Американский киноактер Билл Мюррей присутствовал на презентации мультфильма «Остров собак» на фестивале South By Southwest. Хотя в произведении один из героев говорил его голосом, это не помешало автору уснуть на презентации.
Билл Мюррей уснул во время презентации \"Острова собак\"


 Билл Мюррей уснул в зале презентации мультфильма «Остров собак». Это произошло во время показа. Данное событие насторожило гостей фестиваля South By Southwest, ведь дублер одного из персонажей совершенно не выглядел уставшим. Мужчина активно поддерживал беседу, даже читал стихи.
Мультипликационная лента «Остров собак» получила награду в Берлине во время презентации. Мюррею вручили же сувенирного медведя. Он в своем комментарии перед СМИ подчеркнул, что хотя он предстал перед зрителями собакой, они посчитали его храбрым медведем...

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