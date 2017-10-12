В Барселоне недовольный своим статусом малиец захватил заложницу

В Барселоне неизвестный мужчина взял в заложники женщину посреди консульства Мали. Об этом вопиющем случае сообщили сотрудники полиции Каталонии.Инициатором захвата стал гражданин Мали. От сотрудников консульства, размещенного на территории Барселоны, он пытался потребовать изменения своего статуса в Испании, как иностранца. В настоящее время женщину малиец отпустил. По словам сотрудников правопорядка, организатора захвата задержали. Проходит следствие. Информация о личности заложницы, которой пришлось несколько часов находиться в плену, не установлена.Полицейские сами успешно провели переговоры с мужчиной, не привлекая усиления и спецподразделений по захвату. На всю процедуру переговоров было потрачено не менее двух часов. Женщина, которая оказалась снова на свободе не имеет увечий и травм...