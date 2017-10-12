| | В Барселоне недовольный своим статусом малиец захватил заложницу
События

В Барселоне недовольный своим статусом малиец захватил заложницу

В Барселоне неизвестный мужчина взял в заложники женщину посреди консульства Мали. Об этом вопиющем случае сообщили сотрудники полиции Каталонии.
В Барселоне недовольный своим статусом малиец захватил заложницу


 Инициатором захвата стал гражданин Мали. От сотрудников консульства, размещенного на территории Барселоны, он пытался потребовать изменения своего статуса в Испании, как иностранца. В настоящее время женщину малиец отпустил. По словам сотрудников правопорядка, организатора захвата задержали. Проходит следствие. Информация о личности заложницы, которой пришлось несколько часов находиться в плену, не установлена.
Полицейские сами успешно провели переговоры с мужчиной, не привлекая усиления и спецподразделений по захвату. На всю процедуру переговоров было потрачено не менее двух часов. Женщина, которая оказалась снова на свободе не имеет увечий и травм...

Еще по теме

В Ульяновске неизвестный захватил заложника в строящемся храме

В Ульяновске неизвестный захватил заложника в строящемся храме

12-10-2017, 11:35
Читать
В Ижевске свердловчанин взял в заложники женщину и девочку-подростка

В Ижевске свердловчанин взял в заложники женщину и девочку-подростка

23-05-2017, 19:16
Читать
В Москве мужчина, ранивший 5 человек и взявший в заложницы женщину, погиб

В Москве мужчина, ранивший 5 человек и взявший в заложницы женщину, погиб

27-12-2016, 09:43
Читать
Неизвестный в Нью-Джерси захватил заложников

Неизвестный в Нью-Джерси захватил заложников

6-08-2016, 10:34
Читать
Теракт в Мали: среди погибших нашли россиян

Теракт в Мали: среди погибших нашли россиян

21-11-2015, 13:20
Читать
Захватчик заложницы из Дубны попал под следствие

Захватчик заложницы из Дубны попал под следствие

23-10-2015, 10:36
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail