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Губернатором Нью-Йорка может стать актриса сериала «Секс в большом городе»

Киноактриса из знаменитого сериала «Секс в большом городе» намерена получить должность губернатора Нью-Йорка. 51-летняя Синтия Никсон уверена, что ее кандидатуру поддержат единомышленники либеральной партии в США.
Губернатором Нью-Йорка может стать актриса сериала «Секс в большом городе»


 По некоторым источникам, в США Синтия Никсон, сыгравшая главную роль в фильме «Секс в большом городе» может стать губернатором. Она намерена подать свою кандидатуру на занимаемую должность, так как видит в себе настоящего лидера, способного мудро управлять целым городом и штатом.
51-летняя киноактриса Никсон выступает на стороне либералов, а потому и очень надеется на их поддержку. Шансы на то, что управлять Нью-Йорком получит героиня скандальной киноленты пока неизвестны. Все зависит от привязанности граждан и волеизъявления в процессе избирательной процедуры...

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