В Миссисипи младший брат убил свою сестру из-за отказа в видеоигре

В Миссисипи девятилетний мальчик расстрелял свою старшую сестру. Причиной стал отказ в игре на видео приставке.Юный 9-летний геймер из Миссисипи жестоко поступил со своей родной 13-летней сестрой. Он хладнокровно застрелил девочку из родительского пистолета. Пуля попала сразу в область головы, так что смерть потерпевшей наступила мгновенно. Видимо младший брат совершенно не понимал, что оружие настоящее и может реально убить.Причиной убийства сестры стало то, что девочка запретила брату играть в игру на видео приставке и забрала пульт от устройства. Полиция штата не может понять, как вести расследование этого дела, ведь 9-летний подозреваемый, который фактически живет в виртуальном мире, сам до конца не понимает сути произошедшего. И тут совершенно не имеет места понятие о неадекватности из-за психического расстройства...