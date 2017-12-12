| | В Миссисипи младший брат убил свою сестру из-за отказа в видеоигре
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В Миссисипи младший брат убил свою сестру из-за отказа в видеоигре

В Миссисипи девятилетний мальчик расстрелял свою старшую сестру. Причиной стал отказ в игре на видео приставке.
В Миссисипи младший брат убил свою сестру из-за отказа в видеоигре


 Юный 9-летний геймер из Миссисипи жестоко поступил со своей родной 13-летней сестрой. Он хладнокровно застрелил девочку из родительского пистолета. Пуля попала сразу в область головы, так что смерть потерпевшей наступила мгновенно. Видимо младший брат совершенно не понимал, что оружие настоящее и может реально убить.
Причиной убийства сестры стало то, что девочка запретила брату играть в игру на видео приставке и забрала пульт от устройства. Полиция штата не может понять, как вести расследование этого дела, ведь 9-летний подозреваемый, который фактически живет в виртуальном мире, сам до конца не понимает сути произошедшего. И тут совершенно не имеет места понятие о неадекватности из-за психического расстройства...

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