В Анкаре изъяли 1,5 килограмма калифорния

На территории Анкары полицейские изъяли 1,5 килограмма калифорния. В обороте радиоактивного сырья подозревают четверых человек, которые могут вывести стражей порядка на более крупную группировку.В Турции полиция проводила спецоперацию по выведению из незаконного оборота радиоактивного сырья. Силовики обнаружили крупную партию калифорния в Анкаре и специальными методами это вещество было изъято. К этому преступлению могут быть причастны четверо граждан, но это только малая часть преступной организации. По определенным данным мафиозный клан составляет намного больше фигурантов.Калифорний – особо редкое радиоактивное вещество, которое используется в ядерной физике и частично в медицинской отрасли. Согласно справочным материалам 1 грамм на «черном рынке» имеет стоимость от 4 млн долларов. В настоящее время проводится расследование...