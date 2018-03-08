В Анкаре изъяли 1,5 килограмма калифорния

В Турции полиция проводила спецоперацию по выведению из незаконного оборота радиоактивного сырья. Силовики обнаружили крупную партию калифорния в Анкаре и специальными методами это вещество было изъято. К этому преступлению могут быть причастны четверо граждан, но это только малая часть преступной организации. По определенным данным мафиозный клан составляет намного больше фигурантов.
Калифорний – особо редкое радиоактивное вещество, которое используется в ядерной физике и частично в медицинской отрасли. Согласно справочным материалам 1 грамм на «черном рынке» имеет стоимость от 4 млн долларов. В настоящее время проводится расследование...