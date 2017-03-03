Свадебный букет мог стоить невесте зрения

Невеста из Линкольн едва не погибла на собственной свадьбе из-за ядовитых цветов в свадебном букете, которые девушка собрала на участке своего дома.Кристин Миллер из города Линкольн в США даже не представляла, во что выльется попытка сэкономить на собственной свадьбе. Девушка готовилась к торжеству, и решила поберечь свадебный бюджет, и сама собрала букет из симпатичных белых цветочков, которые росли на участке около ее дома. На протяжении всей ночи она плела свадебные венки, после чего счастливая легла спать.По утру она умылась и заметила, что ее лицо сильно покраснело, а глаза опухли. Как выяснилось, прекрасные цветы оказались ядовитым молочаем, которые вызвали у невесты сильнейшую аллергию.Так как был выходной, и все больницы не работали, отчаянная Кристин решила все же играть свадьбу. Однако чувствовала она себя все хуже, и сразу же после церемонии они с мужем отправились в госпиталь. Но из-за неразберихи с документами после регистрации брака им везде отказали в помощи. Так, уставшие молодожены вернулись на торжество. Кристин провела самый «счастливый» день своей жизни в пижаме, байке с надписью «невеста», с опухшим и красным лицом, и ужасно себя чувствуя.Через неделю, когда аллергия прошла, супруги с юмором вспоминают обо всем, и готовятся к свадебной красивой фотосессии...