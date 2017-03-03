Свадебный букет мог стоить невесте зрения

Кристин Миллер из города Линкольн в США даже не представляла, во что выльется попытка сэкономить на собственной свадьбе. Девушка готовилась к торжеству, и решила поберечь свадебный бюджет, и сама собрала букет из симпатичных белых цветочков, которые росли на участке около ее дома. На протяжении всей ночи она плела свадебные венки, после чего счастливая легла спать.
По утру она умылась и заметила, что ее лицо сильно покраснело, а глаза опухли. Как выяснилось, прекрасные цветы оказались ядовитым молочаем, которые вызвали у невесты сильнейшую аллергию.
Так как был выходной, и все больницы не работали, отчаянная Кристин решила все же играть свадьбу. Однако чувствовала она себя все хуже, и сразу же после церемонии они с мужем отправились в госпиталь. Но из-за неразберихи с документами после регистрации брака им везде отказали в помощи. Так, уставшие молодожены вернулись на торжество. Кристин провела самый «счастливый» день своей жизни в пижаме, байке с надписью «невеста», с опухшим и красным лицом, и ужасно себя чувствуя.
Через неделю, когда аллергия прошла, супруги с юмором вспоминают обо всем, и готовятся к свадебной красивой фотосессии...