Черышев давно ждал вызова в сборную России

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И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
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Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
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Результаты выборов в Переяславском районе
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В Раде рассказали о "шокирующем" видео с участием Савченко
"Прямая линия" Владимира Путина пройдет после инаугурации
Ассоциацию территориальных общественных самоуправлений создадут в Иркутской области
СМИ: Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру
Экономика
Мировой рынок чеснока на грани ценового коллапса
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Специалисты назвали автобренды с самым лучшим обслуживанием
Aston Martin Lagonda начнет выпускать электромобили
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СК возбудил уголовное дело по факту строительства многоэтажки под Иркутском
Мужчина из Саратова сломал ножницы, убивая свою девушку
Военнослужащие ВВО провели антитеррористические учения в Хабаровске
Полиция считает беспилотный автомобиль Uber невиновным в смертельном ДТП в США
Французский учитель забил лицо татуировками
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Киевские Ведомости
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Спорт
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Лия Самойлова
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