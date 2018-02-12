Скоро аккумуляторы в iPhone будут держать заряд дольше

Компания Sila Nanotechnoligies утверждает, что сможет создать новый тип аккумуляторов с повышенной емкостью. И в них инвестирует корпорация, поставляющая батареи Apple.Аккумуляторы почти никак не развивались последние десять лет. Отсутствие инноваций в этой области, не позволяет увеличить время работы различных мобильных устройств вроде iPhone, а также электрокаров.В каждой батареи должен быть положительно заряженный катод и отрицательно заряженный анод. В нынешних аккумуляторах анод делается из графита. Sila Nanotechnologies планируют использовать в качестве анода кремний, что позволит увеличить емкость аккумуляторов на 20-40%. При этом сохранить прежний срок службы.«В Sila мы создаем батарею нового поколения, которая увеличит количество энергии, сохраняемое в ней. При этом не придется серьезно менять процесс производства и тратить лишние средства на создание большего количества таких батарей», – заявил глава Sila Nanotechnologies Жене Бердишевски.Аккумуляторы нового типа все еще в разработке и находятся в стадии тестирования. Недавно в них инвестировала компания Amperex Technology, специализирующаяся на поставках элементов питания для iPhone, iPad и других продуктов корпорации.Amperex явно заинтересована в том, чтобы поскорее начать производство более емких батарей и продать их Apple. Последней это явно пойдет на пользу, учитывая недавно разразившийся скандал вокруг замедления iPhone с изношенными аккумуляторами.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...