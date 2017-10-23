Aston Martin Lagonda начнет выпускать электромобили

Возрожденный бренд Lagonda, контролируемый британской машиностроительной компанией Aston Martin, акцентирует свое внимание на выпуске электрокаров. Первыми из них станут седан Lagonda Vision и кроссовер, представленные на Женевском автосалоне.Согласно информации, распространенной обозревателями специализированных порталов, кроссовер от Lagonda выйдет на авторынок в 2021 году. Продажи же седанов марки стартуют через два года.Руководитель британского премиального бренда Энди Палмер информирует, что представленные машины марки изготовят из алюминия. Также топ-менеджер подчеркивает, что электрокары снабдят твердотелыми силовыми установками, обеспечивающими дальность хода электромобилей без подзарядки до 640 км.Отмечается, что Aston Martin Lagonda прославился жуткой внешностью своего прототипа кроссовера и дорогим седаном Taraf, производство которого все-таки стартовало. Несмотря на то, что седан представили в 2015 году, новинку еще можно заказать...