| | Aston Martin Lagonda начнет выпускать электромобили
Экономика

Aston Martin Lagonda начнет выпускать электромобили

Возрожденный бренд Lagonda, контролируемый британской машиностроительной компанией Aston Martin, акцентирует свое внимание на выпуске электрокаров. Первыми из них станут седан Lagonda Vision и кроссовер, представленные на Женевском автосалоне.
Aston Martin Lagonda начнет выпускать электромобили


Согласно информации, распространенной обозревателями специализированных порталов, кроссовер от Lagonda выйдет на авторынок в 2021 году. Продажи же седанов марки стартуют через два года.
Руководитель британского премиального бренда Энди Палмер информирует, что представленные машины марки изготовят из алюминия. Также топ-менеджер подчеркивает, что электрокары снабдят твердотелыми силовыми установками, обеспечивающими дальность хода электромобилей без подзарядки до 640 км.
Отмечается, что Aston Martin Lagonda прославился жуткой внешностью своего прототипа кроссовера и дорогим седаном Taraf, производство которого все-таки стартовало. Несмотря на то, что седан представили в 2015 году, новинку еще можно заказать...

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