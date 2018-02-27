Специалисты назвали автобренды с самым лучшим обслуживанием

Американское аналитическое агентство J.D.Power обнародовала рейтинг удовлетворенности автолюбителей обслуживанием, полученным от дилеров. Опрос затронул 74 000 американцев с автомобилями в возрасте от одного до трех лет.Для того, чтобы получить оценку удовлетворенности дилерским сервисом, автомобилистам предложили ответить на несколько вопросов, которые затрагивают вопросы обслуживания, удобства местонахождения СТО, качества ремонтных работ и прочих характеристик. Оценка автобрендов осуществляется по шкале от 0 до 1 000 баллов.Рейтинг в США возглавила в премиум-сегмента стала японская компания Infiniti c с результатом в 876 баллов, что на 48 пунктов больше по всем брендам и 14 выше среди люксовых марок. Второе место досталось немцам из Porsche (874 балла). ТОП-3 закрыли Audi, Cadillac и Lexus, набравшие по 871 баллу. Первенство в массовом сегменте завоевал Buick (850 баллов). Вслед за ним расположились Chevrolet и MINI (по 849 баллов). На третьей строке расположился GMC (843 балла).Также эксперты смогли выяснить, что для записи на технический сервис автомобилисты начали использовать интернет. В частности, такой метод более охотно применяют молодые люди, родившиеся после 1981 года...