Европейские автопроизводители обеспокоены выходом Британии из ЕС

Согласно информации, распространенной специализированными порталами, европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА) выражает беспокойство насчет возможных проблем на европейском авторынке после ухода Британии от ЕС. Об этом сообщают представители компании.Отмечается, что в ассоциации призвали в срочном порядке найти решение относительно специфических вопросов сектора с целью избежать проблемных ситуаций из-за отделения Великобритании от Евросоюза. Причинами обеспокоенности выступает возможно ли после Brexit реализовывать в ЕС машины, одобренные британскими властями или же в Британии продавать машины, прошедшие сертификацию в ЕС.В европейском законодательстве в настоящее время требуется, что перед выходом на авторынок, автомобиль должен пройти испытания, осуществляемые национальными органами технадзора стран ЕС для установления соответствия экологическим нормам и стандартам безопасности ЕС...