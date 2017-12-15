Мировой рынок чеснока на грани ценового коллапса

сегодня в 07:00Китайский экспортный бум чеснока в 2015-2016 годах стимулировал чесноководов всего мира нарастить производство. Ряд фермеров, которые до этого специализировались на других овощах, перепрофилировались на чесноководство. В результате 2017-й стал провальным и откровенно мрачным для всего мирового рынка чеснока, который таит в себе потенциальные риски, - сказал китайский экспортер чеснока в интервью Глобальной сети фруктов и овощей«Начался новый сезон чеснока. На рынок вышло много чеснока из таких стран, как Доминика, Пакистан и Бангладеш. Это приведет к снижению экспортных цен на китайский чеснок. Более низкие цены повлекут за собой увеличение числа заказов и простимулируют не только экспорт, но и дальнейшее наращивание производства», - предупреждают китайские эксперты.«На текущий момент мы уже имеем возросшее производство чеснока и полные склады. Протекционистская политика ряда стран, которые стараются защитить своего производителя, вряд ли принесет желаемый эффект. Экспортные цены на чеснок продолжат падение. Перспективы для следующие два года вряд ли можно назвать оптимистичными. Наши производители чеснока должны взять на себя инициативу по сокращению производственных площадей и снижению цен, иначе ситуация закончится мировым коллапсом» - пишут китайские СМИ.Ли Чжунсюн (Адам) из компании Jinxiang Homage в ходе встречи с тайской делегацией на заводе по упаковке и хранению чеснока, который расположен в провинциях Цзиньсян и Шаньдун рассказал клиентам, что цена на китайский чеснок уже достигла нового рекордно низкого уровня. Именно это может быть одной из причин, почему китайский чеснок пользуется повышенным спросом на международном рынке.На протяжении многих лет китайский чеснок пользуется спросом во всем мире. Объем экспорта на рынки Юго-Восточной Азии является самым высоким, а на европейский рынок - самым маленьким. Китайский чеснок в основном экспортируется под национальным брендом через порт Циндао. Основными импортерами являются Центральная и Южная Америка, Юго-Восточная Азия и Европа. (По материалам китайских СМИ)...