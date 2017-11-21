Полиция считает беспилотный автомобиль Uber невиновным в смертельном ДТП в США

«Ясно, что было бы очень сложно избежать этого столкновения в любом режиме — в автономном или с водителем — основываясь на том, как она (велосипедистка) выскочила из тени прямо на дорогу. Предварительно я предполагаю, что Uber вряд ли виноват в этом инциденте», — цитирует ее газета San Francisco Chronicle.По словам шефа полиции, ни камеры, ни человек, находившийся внутри авто, не заметили женщину на велосипеде. О том, что произошло ДТП стало понятно только после звука удара.19 марта стало известно, что 49-летняя велосипедистка Элейн Херцберг погибла при столкновении с автономным джипом марки Volvo. При этом машина двигалась в зоне ограничения скорости в 35 миль в час со скоростью в 38 миль/ч (61 км/ч).Ряд компаний в США, включая Uber, проводят испытания беспилотных автомобилей. Однако внедрение данных авто заключается в юридических сложностях, так как производители транспорта не хотят брать на себя ответственность за ДТП в результате отсутствия водителей...