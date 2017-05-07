Военнослужащие ВВО провели антитеррористические учения в Хабаровске

Уточняется, что для создания реальной обстановки учения проходили на территории военного клинического госпиталя.«Военнослужащие подразделений антитеррора мотострелкового соединения после получения сообщения об угрозе захвата госпиталя прибыли на место, заняли оборону и провели разведку. “Террористы” пытались проникнуть в госпиталь различными способами, но все попытки были отражены. Отрабатывались различные сценарии развития ситуации», — говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе завязавшегося учебного боя «нападавшие» были уничтожены, помимо этого группа разминирования обнаружила и обезвредила несколько заложенных «взрывных устройств». Кроме того, группа антитеррора эвакуировала условно раненных военнослужащих и проверила территорию на наличие отравляющих и опасных веществ...