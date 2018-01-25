Загрузка. Пожалуйста, подождите...
Киев
Область
Политика
Экономика
События
Социум
Мнение
Спорт
Шоу-Биз
Здоровье
Наука
Авто
Майдан
Киев
И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Шоу-программа Рыцарские забавы в Древнем Киеве
Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Аббас назвал посла США в Израиле "сыном собаки"
В Раде рассказали о "шокирующем" видео с участием Савченко
"Прямая линия" Владимира Путина пройдет после инаугурации
Ассоциацию территориальных общественных самоуправлений создадут в Иркутской области
СМИ: Cambridge Analytica вмешивалась в выборы по всему миру
Экономика
Мировой рынок чеснока на грани ценового коллапса
Европейские автопроизводители обеспокоены выходом Британии из ЕС
Специалисты назвали автобренды с самым лучшим обслуживанием
Aston Martin Lagonda начнет выпускать электромобили
Р’ РњРѕСЃРєРІРµ СЂР°СЃС‚РµС‚ РѕР±СЉРµРј РїСЂРѕРґР°Р¶ РЅРѕРІС‹С… Р»РµРіРєРѕРІС‹С… Р°РІС‚Рѕ
События
СК возбудил уголовное дело по факту строительства многоэтажки под Иркутском
Мужчина из Саратова сломал ножницы, убивая свою девушку
Военнослужащие ВВО провели антитеррористические учения в Хабаровске
Полиция считает беспилотный автомобиль Uber невиновным в смертельном ДТП в США
Французский учитель забил лицо татуировками
Социум
Капремонт не доведет до отчаяния приморских пенсионеров
Переправу Ванино - Холмск открыли для паромов
В апреле улицы Владивостока станут чище
СМИ: Дональд Трамп-младший изменял жене с певицей
Дачникам Владивостока станет хорошо уже с 24 марта
Мнение
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Спорт
Черышев давно ждал вызова в сборную России
Уoллсoл – Уиган. Прогноз на матч 21.03.2018. Кому достанется победа?
Лихтенштейн – Андoрра. Прогноз на матч 21.03.2018. Хозяева ближе к триумфу
«Автодор» уступил «Калеву» в Единой лиге ВТБ
Трансферный дайджест. 13-19 марта
Шоу-Биз
Никогда Иосиф Оганесян не женится на Саше Черно
Нелли Ермолаева ответила на вопросы подписчиков
РЎРѕР»РёСЃС‚РєР° РјСѓР·С‹РєР°Р»СЊРЅРѕРіРѕ С‚РµР°С‚СЂР° РљСЂР°СЃРЅРѕСЏСЂСЃРєР° РїРѕРїР°Р»Р° РЅР° С€РѕСѓ "РџРµСЃРЅРё"
Р®Р»РёСЏ Р‘Р°СЂР°РЅРѕРІСЃРєР°СЏ РґР°Р¶Рµ РЅРµ РІСЃРїРѕРјРёРЅР°РµС‚ Рѕ Р±С‹РІС€РµРј РІРѕР·Р»СЋР±Р»РµРЅРЅРѕРј
РџРѕРґРѕРїРµС‡РЅР°СЏ VictoriaвЂ™s Secret РѕРґРµСЂР¶Р°Р»Р° РїРѕСЂС†РёСЋ РєСЂРёС‚РёРєРё РѕС‚ РѕСЂРіР°РЅРёР·Р°С‚РѕСЂРѕРІ РЅРѕРІРѕР№ С„РѕС‚РѕСЃРµСЃСЃРёРё
Здоровье
Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
Татьяна Завьялова, переспав с фитнес-тренером, разрушила при помощи своего мужа его семью
Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
Скоро аккумуляторы в iPhone будут держать заряд дольше
Apple раскрыла новые подробности iOS 12
Американская корпорация назвала технологии, которые изменят жизнь людей
В Индии девушку убил смартфон
Разрушить мифы о стриптизершах фотограф решил шокирующей правдой
Авто
Маленький кроссовер Audi Q1 дебютирует в 2020 году
Новый KIA Quoris рассекречен официально
Компания Volkswagen анонсировала пятиместный Atlas
Kia рассекретила дизайн салона K900/Quoris
Названы десять моделей авто, выпущенных наибольшим тиражом
Майдан
Родственники погибших героев Майдана проведут собственные расследования
Попов и Сивкович могут избежать наказания за разгон Майдана
Константин Реуцкий: На Луганщине началась охота на активистов Майдана
Алексей Баганец: Мы вычислили спецподразделение Беркута, который принимал участие в расстреле людей на Майдане
НБУ выпустит памятные монеты Героям Майдана
Сейчас обсуждают
Капремонт не доведет до отчаяния приморских пенсионеров
Социум
Сегодня, 05:48
Переправу Ванино - Холмск открыли для паромов
Социум
Сегодня, 05:47
В апреле улицы Владивостока станут чище
Социум
Сегодня, 05:47
СМИ: Дональд Трамп-младший изменял жене с певицей
Социум
Сегодня, 05:47
Дачникам Владивостока станет хорошо уже с 24 марта
Социум
Сегодня, 05:47
Киевские Ведомости
|
События
| Мужчина из Саратова сломал ножницы, убивая свою девушку
События
Мужчина из Саратова сломал ножницы, убивая свою девушку
Еще по теме
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2018-01/v-kieve-muzhchina-vonzil-nozhnicy-v-zhivot-sozhitelnicy_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
В Киеве мужчина вонзил ножницы в живот сожительницы
25-01-2018, 14:10
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-10/kvedomosti.com_v-krasnoyarske-muzhchina-slomal-pozvonochnik-prygaya-na-batute_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
В Красноярске мужчина сломал позвоночник, прыгая на батуте
23-10-2017, 08:41
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-10/v-saratove-voditel-skoroy-pomoschi-slomal-nogu-po-puti-k-pacientu_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
В Саратове водитель скорой помощи сломал ногу по пути к пациенту
13-10-2017, 21:45
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-01/kvedomosti.com_hirurgi-dostali-iz-vetnamca-zabytye-18-let-nazad-nozhnicy_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Хирурги достали из вьетнамца забытые 18 лет назад ножницы
4-01-2017, 19:25
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2017-01/vo-vetname-muzhchina-prozhil-18-let-s-15-santimetrovymi-nozhnicami-v-zhivote_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
Во Вьетнаме мужчина прожил 18 лет с 15-сантиметровыми ножницами в животе
3-01-2017, 21:54
Читать
<img width="400" height="240" src="/uploads/posts/2016-01/v-saratove-muzhchina-na-fone-revnosti-izbival-15-letnyuyu-devushku_1.jpeg" class="attachment-medium-thumb wp-post-image" alt="facebook" />
В Саратове мужчина на фоне ревности избивал 15-летнюю девушку
22-01-2016, 09:30
Читать
События
Сегодня, 05:35
<img alt='' src='http://kvedomosti.com/4.jpg' srcset='http://kvedomosti.com/4.jpg' class='avatar avatar-120 photo' height='120' width='120' />
Дмитрий Кривобок
Редактор раздела События
Написать на e-mail