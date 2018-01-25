| | Мужчина из Саратова сломал ножницы, убивая свою девушку
События

Мужчина из Саратова сломал ножницы, убивая свою девушку

Еще по теме

В Киеве мужчина вонзил ножницы в живот сожительницы

В Киеве мужчина вонзил ножницы в живот сожительницы

25-01-2018, 14:10
Читать
В Красноярске мужчина сломал позвоночник, прыгая на батуте

В Красноярске мужчина сломал позвоночник, прыгая на батуте

23-10-2017, 08:41
Читать
В Саратове водитель скорой помощи сломал ногу по пути к пациенту

В Саратове водитель скорой помощи сломал ногу по пути к пациенту

13-10-2017, 21:45
Читать
Хирурги достали из вьетнамца забытые 18 лет назад ножницы

Хирурги достали из вьетнамца забытые 18 лет назад ножницы

4-01-2017, 19:25
Читать
Во Вьетнаме мужчина прожил 18 лет с 15-сантиметровыми ножницами в животе

Во Вьетнаме мужчина прожил 18 лет с 15-сантиметровыми ножницами в животе

3-01-2017, 21:54
Читать
В Саратове мужчина на фоне ревности избивал 15-летнюю девушку

В Саратове мужчина на фоне ревности избивал 15-летнюю девушку

22-01-2016, 09:30
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail