| | Ксения Собчак попросила помиловать политзаключенных - Русская планета
Социум

Ксения Собчак попросила помиловать политзаключенных - Русская планета

Президент России Владимир Путин провел встречу со своими соперниками по избирательной кампании. Ксения Собчак попросила его помиловать политических заключенных. Телеведущая передала главе государства папку с 16 фамилиями. В частности, она ходатайствует за украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за терроризм, ученого Владимира Лапыгина и авиадиспетчера Петра Парпулова, осужденных за государственную измену, и других заключенных. Путин пообещал рассмотреть данное прошение, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на штаб Собчак...

Еще по теме

Собчак призвала Путина помиловать украинских политзаключенных

Собчак призвала Путина помиловать украинских политзаключенных

Сегодня, 01:06
Читать
Ксения Собчак рассказала о самом сложном решении в жизни - Русская планета

Ксения Собчак рассказала о самом сложном решении в жизни - Русская планета

12-03-2018, 22:27
Читать
Ксения Собчак назвала спонсоров своей поездки на Бали - Русская планета

Ксения Собчак назвала спонсоров своей поездки на Бали - Русская планета

20-02-2018, 20:22
Читать
Ксения Собчак хочет добиться от Владимира Путина передачи власти - Русская ...

Ксения Собчак хочет добиться от Владимира Путина передачи власти - Русская ...

29-01-2018, 09:30
Читать
Ксения Собчак:

Ксения Собчак: "Путин хочет, но не может уйти"

17-12-2017, 21:31
Читать
Ксения Собчак: Владимир Путин выиграет эти как бы выборы - Русская планета

Ксения Собчак: Владимир Путин выиграет эти как бы выборы - Русская планета

6-12-2017, 19:26
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail