Ксения Собчак попросила помиловать политзаключенных - Русская планета

Президент России Владимир Путин провел встречу со своими соперниками по избирательной кампании. Ксения Собчак попросила его помиловать политических заключенных. Телеведущая передала главе государства папку с 16 фамилиями. В частности, она ходатайствует за украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за терроризм, ученого Владимира Лапыгина и авиадиспетчера Петра Парпулова, осужденных за государственную измену, и других заключенных. Путин пообещал рассмотреть данное прошение, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на штаб Собчак...