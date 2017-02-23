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Социум

В ДТП в Югре погибли четверо спасателей - Русская планета

Четверо сотрудников поисково-спасательного отряда поселка Куть-Ях МКУ «ЕДДС Нефтеюганского района» разбились в ХМАО. Инцидент произошел на дороге, связывающей Тюмень и Ханты-Мансийск, неподалеку от поселка Сентябрьский. Спасатели ехали на УАЗе и столкнулись с грузовым автомобилем. Предполагается, что причиной аварии могла стать плохая видимость. Спасатели погибли на месте происшествия. Многие местные жители были лично знакомы с жертвами ДТП. В связи с этим они намерены организовать сбор средств для семей погибших, сообщает Ura.ru...

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