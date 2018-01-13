«Сан-Антонио» победил «Голден Стэйт», «Кливленд» обыграл «Милуоки»

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И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
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Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
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Аббас назвал посла США в Израиле "сыном собаки"
В Раде рассказали о "шокирующем" видео с участием Савченко
"Прямая линия" Владимира Путина пройдет после инаугурации
Ассоциацию территориальных общественных самоуправлений создадут в Иркутской области
Экономика
ЕС шокирована темпами освоения Россией необрабатываемых сельхозугодий
Европа наблюдает за вторжением России на мировой рынок свинины
Госдолг Свердловской области снизился до 69 млрд рублей
Отключения воды, газа и света в Челябинске 20 марта
Авиакомпанию "Nordstar" оштрафовали за задержку рейсов
События
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СК возбудил уголовное дело по факту строительства многоэтажки под Иркутском
Мужчина из Саратова сломал ножницы, убивая свою девушку
Военнослужащие ВВО провели антитеррористические учения в Хабаровске
Полиция считает беспилотный автомобиль Uber невиновным в смертельном ДТП в США
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Лия Самойлова
Редактор раздела Спорт
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