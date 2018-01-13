| | «Сан-Антонио» победил «Голден Стэйт», «Кливленд» обыграл «Милуоки»
Спорт

«Сан-Антонио» победил «Голден Стэйт», «Кливленд» обыграл «Милуоки»

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