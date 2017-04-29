| | Стала известна причина кровавого водопада в Антарктиде
Наука

Стала известна причина кровавого водопада в Антарктиде

Ученые смогли выяснить тайну красной воды на водопаде в Антарктиде. Исследователи изучали эту проблему около 100 лет.
Стала известна причина кровавого водопада в Антарктиде


Кровавый водопад является самой посещаемой достопримечательностью. Вода течет из ледника Тейлора в Сухих долинах Мак-Мердо, Восточная Антарктида. Водопад назвали так именно потому, что вода в нем имеет ярко алый цвет, напоминающий кровь. Ученые исследовали природное явление несколько десятков лет, но выяснить причину загадочного водопада удалось только сейчас.
Стала известна причина кровавого водопада в Антарктиде


Загадочный водопад исследователи обнаружили в 1911 году во время очередной экспедиции в Антарктиду и тогда они посчитали, что вода красного цвета из-за специфических водорослей. На протяжении нескольких десятков лет в ходе исследования ученые выдвигали сотни различных теорий, однако все они были обречены на провал. Пока один из исследователей из университета в Фэрбенксе, Аляска, не приблизился к разгадке тайны.
В прошлом году стало известно, что вода подобного цвета появилась после полутора миллионов лет окисления. В ней содержится огромное количество железа, которое при взаимодействии с воздухом окисляется и ржавеет, что приводит к окрашиванию воды в красный...

Еще по теме

Разгадана тайна Кровавого водопада в Антарктике

Разгадана тайна Кровавого водопада в Антарктике

29-04-2017, 23:10
Читать
Раскрыта тайна Кровавого водопада в Антарктиде

Раскрыта тайна Кровавого водопада в Антарктиде

27-04-2017, 04:15
Читать
Ученые раскрыли секрет «кровавого» водопада в Антарктиде

Ученые раскрыли секрет «кровавого» водопада в Антарктиде

27-04-2017, 02:22
Читать
Ученые разгадали тайну Кровавого водопада в Антарктиде - Русская планета

Ученые разгадали тайну Кровавого водопада в Антарктиде - Русская планета

26-04-2017, 20:35
Читать
Ученые раскрыли тайну Кровавого водопада в Антарктиде

Ученые раскрыли тайну Кровавого водопада в Антарктиде

26-04-2017, 10:05
Читать
Ученые раскрыли тайну знаменитого Кровавого водопада

Ученые раскрыли тайну знаменитого Кровавого водопада

25-04-2017, 18:10
Читать
Наука

Редактор раздела Наука
Написать на e-mail