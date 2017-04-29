Стала известна причина кровавого водопада в Антарктиде

Ученые смогли выяснить тайну красной воды на водопаде в Антарктиде. Исследователи изучали эту проблему около 100 лет.Кровавый водопад является самой посещаемой достопримечательностью. Вода течет из ледника Тейлора в Сухих долинах Мак-Мердо, Восточная Антарктида. Водопад назвали так именно потому, что вода в нем имеет ярко алый цвет, напоминающий кровь. Ученые исследовали природное явление несколько десятков лет, но выяснить причину загадочного водопада удалось только сейчас.Загадочный водопад исследователи обнаружили в 1911 году во время очередной экспедиции в Антарктиду и тогда они посчитали, что вода красного цвета из-за специфических водорослей. На протяжении нескольких десятков лет в ходе исследования ученые выдвигали сотни различных теорий, однако все они были обречены на провал. Пока один из исследователей из университета в Фэрбенксе, Аляска, не приблизился к разгадке тайны.В прошлом году стало известно, что вода подобного цвета появилась после полутора миллионов лет окисления. В ней содержится огромное количество железа, которое при взаимодействии с воздухом окисляется и ржавеет, что приводит к окрашиванию воды в красный...