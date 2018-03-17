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Наука

Ученые рекомендуют укреплять здоровье ежедневным сексом

Британские ученые нашли рецепт молодости и жизнелюбия. Исследования показали взаимосвязь здоровья и ежедневного секса. Укрепить организм поможет «гормон любви» (окситоцин), который продуцируется при интимной близости.
Ученые рекомендуют укреплять здоровье ежедневным сексом


 Сохранить свое тело в идеальном состоянии поможет ежедневный секс. К такому выводу пришла группа ученых из Великобритании. Судя по опубликованным данным, процесс интимного слияния порождает выброс в кровь обеих партнеров окситоцина. Такой эффект становится предпосылкой для повышения кровотока и укрепляет сердечно-сосудистую систему.
Позитивные изменения происходят с кожей, которая получает питание и становится более эластичной. Занятия сексом способствуют омолаживанию организма и помогают дольше сохранять тело в тонусе.
К слову, ученым удалось найти панацею от хирургии и бюстгальтеров с пушапом для женщин. Специалисты назвали ТОП-5 увеличивающих грудь продуктов...

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