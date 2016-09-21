| | Региональный избирком аннулировал результаты голосования на одном из участков Волгограда
Политика

Региональный избирком аннулировал результаты голосования на одном из участков Волгограда

Региональный избирком аннулировал результаты голосования на одном из участков Волгограда
Как пояснили в региональном избиркоме, проверка ИКВО показала: на УИКе было нарушено избирательное законодательство. Поводом для ее проведения стала видеозапись, сделанная на указанном избирательном участке: на ней содержатся признаки нарушения избирательного законодательства и законодательства о референдуме в форме вмешательства в избирательный процесс.Члены регионального избиркома квалифицировали действия «героев» видеозаписи демонстративно-провокационными и в целях обеспечения безусловной достоверности результатов волеизъявления избирателей Волгоградской области приняли решение о признании недействительными итогов голосования на участке № 611. Причем, единогласно...

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Политика

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