Региональный избирком аннулировал результаты голосования на одном из участков Волгограда

Как пояснили в региональном избиркоме, проверка ИКВО показала: на УИКе было нарушено избирательное законодательство. Поводом для ее проведения стала видеозапись, сделанная на указанном избирательном участке: на ней содержатся признаки нарушения избирательного законодательства и законодательства о референдуме в форме вмешательства в избирательный процесс.Члены регионального избиркома квалифицировали действия «героев» видеозаписи демонстративно-провокационными и в целях обеспечения безусловной достоверности результатов волеизъявления избирателей Волгоградской области приняли решение о признании недействительными итогов голосования на участке № 611. Причем, единогласно...