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Политика

Приморских запасников отправят на войну

Приморских запасников отправят на войну
19 марта президент России подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса. Указ президента прокомментировал председатель ассоциации военнослужащих Юрий Тарлавин, сообщает корреспондент РИА VladNews.Граждане Российской Федерации, пребывающие в запасе, будут призваны в 2018 для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в ВС РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности.«Призыв этого года проходит в рамках крупных учений “Восток-2018”, который пройдёт на территории Сибири и Дальнего Востока, от Чукотки до Посьета. Решать, кого призвать для “освежения памяти”, будет военкомат, у них все необходимые списки запасников. Решение будет принято в ближайшее время, оно также зависит от финансирования», — сказал Юрий Тарлавин.Мобилизация ресурсов из запаса необходима для военной переподготовки. Призыву подлежат мужчины, прошедшие военную службу по призыву, окончившие военные кафедры, освобождавшиеся от военной службы и также имевшие отсрочки до 27 лет. Существуют возрастные ограничения, которые зависят от присвоенного разряда...

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Политика

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