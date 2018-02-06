Ирек Ялалов: Выборы в Уфе прошли на высоком уровне

Уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов сегодня утром прокомментировал процесс проведения выборов в столице Башкирии.— По предварительным данным ЦИКа по количеству избирателей мы оказались на первом месте среди городов-миллионеров. Благодарю всех за активную гражданскую позицию. Впервые за пост-советскую историю такая активная явка у нас в городе, — заявил Ялалов.Мэр отметил, что избирательный процесс прошел «штатно и без особых эксцессов». По словам градоначальника, все сообщения о серьезных нарушениях на выборах в городе были спровоцированы «нечистоплотными людьми».В муниципальном референдуме за объекты городской среды поучаствовали 400 тысяч уфимцев...