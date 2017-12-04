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Политика

США и Южная Корея возобновят учения 1 апреля

США и Южная Корея возобновят учения 1 апреля
Министры обороны США Джеймс Мэттис и Южной Кореи Сон Юн Му договорились возобновить крупномасштабные учения, прерванные из-за зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане.Как и в предыдущие годы, учения пройдут у берегов КНДР. Северокорейской армии отправили уведомление о сроках проведения учений и их оборонительном характере.В них будут участвовать более 300 тысяч военнослужащих обеих стран.Учения возобновляются на фоне стремления американского президента Дональда Трампа встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном для переговоров по ядерным испытаниям, из-за которых обострилась ситуация на полуострове...

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