Медики рассказали, когда кофе приносит пользу, а когда - вред

Натуральный кофе ассоциируется у многих из нас с ароматным, добрым и главное - бодрым утром. Но каждый раз медики напоминают о том, что чрезмерное потребление кофеина, содержащегося в этом напитке, может негативно отразиться на здоровье.Он содержит кофеин, а это значит, что после 1-2 выпитых чашек появится дополнительная энергия и человек начнет чувствовать прилив сил. Именно поэтому кофе пьют, в основном, по утрам. Ночью и вечером кофеинсодержащие напитки пьют люди, которые работают в темное время суток и им необходимо быть адекватными, а не сонными.Многие не знают, что в составе одной чашке натурального кофе содержатся еще и кислоты, которые могут как положительно, так и негативно отразиться на самочувствии человека. Все зависит от того, в каком состоянии находится его желудок.Кофейные кислоты активизируют выделение большого количества желудочного сока и в этом процессе есть свои минусы и плюсы. Допустим, человек имеет лишний вес, хочет похудеть и имеет отличное здоровье в целом. В таком случае кофе послужит отличным средством для скорейшего переваривания и усвоения пищи, если выпить его через 20 минут после еды.Кислотность в желудке после выпитого кофе повыситься до максимума, что положительно отразиться на пищеварении, но это только для тех, у кого пониженная кислотность или же абсолютно здоровый желудок.Как уже стало понятно, людям с повышенной кислотностью желудка, гастритом, язвой и другими заболеваниями, пить кофе не рекомендуется вообще. Разве что, заменить натуральный кофе на ячменный или желудевый. Еще можно добавлять в кофе молоко либо сливки, таким образом желудочный сок будет выделяться не так активно.Диабетикам врачи не разрешают пить кофе, потому как этот напиток угнетает выработку гормонов, а также повышает усвояемость сахара. Хотя, они утверждают, что в каждом индивидуальном случае врач должен определить, можно ли именно этому человеку употреблять кофеинсодержащие напитки...