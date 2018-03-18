Врачи объяснили, зачем мозгу нужен сон

Эксперты рассказали, что происходит в мозге человека в процессе сна. Оказывается, что переживания за целый день точно отражаются на рабочем цикле ночью, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Аспекты.
Ученые из Англии решили провести детальное тестирование мозга человека. В этот раз экспертов интересовал вопрос, что же интересного происходит в этом столь загадочном органе во время ночного сна. Ведь организм отдыхает, но насколько этот покой отражается в мозге, стало интересно специалистам.
В результате проведенных опытов на лабораторных крысах ученые утверждают, что во сне происходит обмен между нейронами. И на этот цикл очень влияют все переживания и эмоции, которые человек перенес во время дневного бодрствования.
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Специалисты пришли к выводу, что такой обмен между нейронами способствует сохранению мозговых клеток от перенагрузки. Своего рода типичный инстинкт самосохранения. Получается, что благодаря этому процессу, происходящему в мозге человека во время сна, частично теряется из памяти множество моментов, которые могут принести эмоциональный вред...