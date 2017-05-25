| | Врачи рассказали о правильной организации разгрузочных дней
Здоровье

Врачи рассказали о правильной организации разгрузочных дней

Врачи рассказали о правильной организации разгрузочных дней
Диетолог поделилась важными советами относительно разгрузки организма.

Разгрузочные дни показаны практически всем, несмотря на вес и состояние здоровья, ведь во время «разгрузки» организм не только сжигает лишний жир, но и активно избавляется от токсинов и вредных веществ, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Healthy Style.

Об этом рассказала диетолог Людмила Бабич.

«Разгрузочный день подразумевает снижение калорийности меню и ограничения ряда продуктов, но никак не голодовку. В идеале, разгрузочный день – это уменьшение калорийности дневного рациона до 1200 калорий, при употреблении одной группы продуктов или всего одного продукта, желательно растительного. В этот день не стоит активно заниматься спортом, а вот пешие прогулки и легкие физнагрузки очень приветствуются, так как благодаря им организм начнет растрачивать подкожный жир» — говорит эксперт.

В разгрузочные дни необходимо отказаться от жирных продуктов, основу рациона должны составлять белки и углеводы, причем выбирать нужно те продукты, которые «по душе». Нет смысла проводить разгрузочный день на кефире, если не любите кисломолочные продукты, лучше заменить их овощами или яблоками и наоборот.

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«Проводить день можно также на кашах, либо, если не мыслите жизни без мяса, на нежирной продукции — курица, индейка, кролик, либо же на рыбе нежирных сортов — хек, минтай, окунь. Подходят также нежирные молочные продукты — творог, кефир или йогурт, ряженка. При этом такой рацион можно дополнить низкокалорийными овощами и зеленью. Отлично подойдут капуста, свекла, репа, морковь, брокколи, а также яблоки, груши, апельсины» — говорит врач...

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