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Здоровье

Ученые определили влияние прогулок на развитие рака

Ученые определили влияние прогулок на развитие рака
Исследование провели в Северной Каролине (США).

Физическая активность и здоровый образ жизни в который раз признаны лучшей профилактикой болезней, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Новости Ю.

Прогулки продолжительностью по полтора часа каждый день могут снизить риск рака молочной железы у женщин на 30 процентов, утверждают ученые из Университета Северной Каролины.

Они также говорят, что если посвящать несложным упражнениям — которые включают в себя физическую нагрузку при выполнении домашних дел — 10 часов в неделю, можно резко снизить вероятность этого коварного заболевания в любом возрасте.

Американские ученые сравнили образ жизни 3059 женщин в возрасте от 20 до 98 лет, в том числе 1504 пациенток, которым был поставлен диагноз рак молочной железы.

Каждая женщина записывала уровень своей физической активности за неделю, включая ходьбу, домашние дела, езду на велосипеде и бег трусцой.

Исследователи обнаружили, что женщины, которые были активны от 10 до 19 часов в неделю, на 30 процентов реже имели диагноз рак молочной железы.

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По мнению ученых, жировые отложения каким-то образом способствуют росту раковых клеток, хотя пока это остается спорным предположением...

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