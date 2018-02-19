«Каролина» вызвала Зыкова из фарм-клуба

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И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
Шоу-программа Рыцарские забавы в Древнем Киеве
Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
Область
Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
Дорогая справка
Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
Януковича и Ко заставили платить за «ДНР» и «ЛНР» — Арестович
Во Франции задержан Николя Саркози
Масляков восхитился чувством юмора Путина
291409 ямальцев отдали голоса за Владимира Путина
Подразделения ЮВО получили на вооружение новые миномёты «Сани»
Экономика
Аренда коммерческой недвижимости для начинающих и опытных предпринимателей
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ЕС шокирована темпами освоения Россией необрабатываемых сельхозугодий
Европа наблюдает за вторжением России на мировой рынок свинины
Госдолг Свердловской области снизился до 69 млрд рублей
События
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Более 80 процентов поврежденного огнем ВСУ жилья в Старобешевском районе ДНР восстановлено – власти
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Андрей Костин: За 5 лет количество банков в России сократится в 2,5 раза
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Прямая линия с Владимиром Путиным
Постановка под Волновахой?
Йемен – это не Украина!
Наука
Р”РѕРєР°Р·Р°С‚РµР»СЊСЃС‚РІРѕ РќР›Рћ: Р’ РЎРµС‚СЊ РїРѕРїР°Р»Рё СѓРЅРёРєР°Р»СЊРЅС‹Рµ РєР°РґСЂС‹ РїРѕРіРѕРЅРё РќР›Рћ Р·Р° СЂРµР°РєС‚РёРІРЅС‹Рј СЃР°РјРѕР»С‘С‚РѕРј
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Киевские Ведомости
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