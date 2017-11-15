Повышение цен на iPhone грозит проблемами Apple

С выпуском iPhone X Apple перешагнула отметку в 1000 долларов за смартфон. Несмотря на рекордную прибыль от продаж новинки, аналитики считают, что такая стратегия сыграет с компанией злую шутку.Эксперт Джеффри Кваал из аналитического агентства Nomura Instinet в интервью каналу CNBC раскатал, почему увеличение стоимости iPhone в конечном счете грозит проблемами Apple.По словам эксперта, спрос на смартфоны премиум-класса в 2018 году значительно меньше, чем ожидалось. Покупатели не готовы адаптироваться к завышенной цене устройств с такой скоростью, на которую рассчитывали производители.Даже промо-акции, которые устраивают продавцы, не возымели должного эффекта. По словам Кваала, американский сотовый оператор AT&T решил продвигать iPhone X довольно интересным способом: при покупке флагмана Apple по полной стоимости покупателю предлагали второй смартфон бесплатно. Однако даже такое решение не подняло продажи гаджета, и спустя две недели акцию завершили.Эксперт отмечает, что прибыль на рынке мобильных телефонов падает на протяжении последних нескольких лет. Не только для Apple ситуация выглядит безрадостно. К примеру, предзаказы на устройства главного конкурента американской корпорации — Samsung — уменьшаются каждый год на 30%.Удержаться на достаточно высоком уровне и получать рекордно прибыль компании Apple позволяет высокий ценник на новые iPhone. Однако, уже сейчас партнеры компании, производящие комплектующие для флагмана, снизили количество выпускаемых деталей.В итоге, аналитик прогнозирует не только снижение продаж iPhone в 2018 году с 226 миллионов единиц до 221 миллиона, но и закономерное падение стоимости акций Apple до 175 долларов за штуку.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...