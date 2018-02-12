PUBG теперь доступна в российском App Store

Игра PlayerUnknown’s Battlegrounds вышла из стадии тестирования и теперь доступна в российском App Store.PUBG – это популярный шутер, появившийся на PC и Xbox One в 2017 году.Суть PUBG проста. 100 игроков летят над огромным полем боя и прыгают с парашютом в любую выбранную точку. На игровой территории расположены боеприпасы, медикаменты, бронежилеты и прочие, необходимые в перестрелках, вещи. Цель каждого из них – остаться последним выжившим.Мобильная версия игры была запущена в Китае и длительное время тестировалась в пределах страны. Теперь же PUBG могут скачать все желающие.По словам сотрудников Tencent, создавших мобильный PUBG, игра почти не отличается от «взрослой» версии, передает ту же атмосферу и так же затягивает.Разработчики сообщили, что PlayerUnknown’s Battlegrounds можно запустить на iPhone 5s, iPad Air и более новых устройствах. Тем не менее они рекомендуют использовать хотя бы iPhone 6, чтобы игра функционировала нормально.Официальный релиз PUBG для iOS и Android состоялся в аккурат к закрытому тестированию Fortnite – похожей игры от Epic Games, в которую можно поиграть только получив приглашение от разработчиков или других пользователей.PlayerUnknown’s Battlegrounds распространяется в App Store бесплатно.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...