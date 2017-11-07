Аренда коммерческой недвижимости для начинающих и опытных предпринимателей

офис;



торговое помещение / площадь;



склад.



Объекты расположены под общей рубрикой, но существенно отличаются. Рассмотрим каждый тип отдельно.

Офис

Административная работа коммерческого предприятия организовывается в отдельном помещении, которое также используется для встреч с клиентами или партнерами. Объект должен быть максимально удобно расположен для подъезда транспорта (личного, общественного), возле здания желательны парковочные места. Хороший офис размещен недалеко от коммерческих объектов и довольно близко к деловому центру.



Для создания имиджа лучше выбирать презентабельные помещения, обращать внимание на качество ремонта, наличие, качество офисной мебели, охраны, систем безопасности. Как офис можно арендовать квартиру, дом или его часть. Удобным считается расположение офиса в одном здании с магазином или остальными объектами фирмы.

Торговое помещение

От расположения торгового помещения зависит успех торговли. Наиболее удачное размещение в проходной зоне с большим потоком потенциальных клиентов и минимальным присутствием конкурирующих организаций.



Стоимость аренды зависит от того, насколько точка приспособлена под конкретный вид торговли. Сдаются магазины со специальным холодильным оборудованием, витринными полками, боксами, стойками под одежду, манекенами. Такая торговая точка уменьшает затраты на приобретение или аренду оборудования, а значит, более выгодна начинающим предпринимателям.



Арендная плата зависит от того, где находится недвижимость: отдельно стоящее здание, бутик в торговом центре, жилом доме на первом этаже, пристройке или подвале. Немаловажен размер торгового зала. Его подбирают индивидуально согласно количеству товара. Решетки на окнах, охранная, пожарная сигнализация, охрана территории делают аренду дороже, но уберегают предпринимателя от непредвиденных убытков.

Склад

В отличие от торгового помещения, складские площади не должны находиться в оживленном месте. Гораздо важнее, чтобы к ним мог подъехать грузовой транспорт. Поэтому часто они расположены на выезде из города. Арендная плата зависит от типа склада (теплый, холодный), размеров, наличия цехов, удобства транспортного сообщения (автомобильные и железные дороги). Наличие электричества, охраны увеличивает стоимость, но обеспечивает безопасное использование склада.



Источник : hronika.info...

Начинать собственное дело без коммерческой недвижимости невозможно, особенно если бизнес связан с торговлей. Начинающие бизнесмены не рискуют сразу приобретать площади, пока дело не начнет приносить прибыль. Стабильный бизнес с прогнозируемыми доходами тоже лучше расширять, используя арендованные площади. Это минимизирует риски и позволяет быстро свернуть деятельность.