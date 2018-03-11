| | Р’РµРЅРµСЂР° РЅР°Рґ Р—РµРјР»С‘Р№: Р–РёС‚РµР»Рё РЎРЁРђ СЃРјРѕРіР»Рё РїРµСЂРІС‹РјРё СѓРІРёРґРµС‚СЊ СЂРµРґРєРѕРµ СЏРІР»РµРЅРёРµ
Наука

Р’РµРЅРµСЂР° РЅР°Рґ Р—РµРјР»С‘Р№: Р–РёС‚РµР»Рё РЎРЁРђ СЃРјРѕРіР»Рё РїРµСЂРІС‹РјРё СѓРІРёРґРµС‚СЊ СЂРµРґРєРѕРµ СЏРІР»РµРЅРёРµ

РђРјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёРµ СЃРїРµС†РёР°Р»РёСЃС‚С‹ Рё РѕРїС‹С‚РЅС‹Рµ РјРµС‚РµРѕСЂРѕР»РѕРіРё РїСЂРѕРёРЅС„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°Р»Рё, С‡С‚Рѕ РІ РЎРЁРђ Р»СЋРґРё СѓР¶Рµ СЃРјРѕРіР»Рё РїРѕРЅР°Р±Р»СЋРґР°С‚СЊ Р·Р° РЅРµРѕР±С‹С‡РЅС‹Рј СЏРІР»РµРЅРёРµРј, РєРѕРіРґР° РІ РЅРµР±Рµ РІРёРґРЅР° Р’РµРЅРµСЂР°. РћР± СЌС‚РѕРј СЃРѕРѕР±С‰Р°РµС‚ РЅРѕРІРѕСЃС‚РЅРѕР№ РїРѕСЂС‚Р°Р» VistaNews.
Р’РµРЅРµСЂР° РЅР°Рґ Р—РµРјР»С‘Р№: Р–РёС‚РµР»Рё РЎРЁРђ СЃРјРѕРіР»Рё РїРµСЂРІС‹РјРё СѓРІРёРґРµС‚СЊ СЂРµРґРєРѕРµ СЏРІР»РµРЅРёРµ

Р­РєСЃРїРµСЂС‚С‹ Р‘РѕР± Р‘РѕРЅР°РґСѓРєРµСЂ Рё Р”Р°РЅРёСЌР»СЊ Рњ. РЎРѕСЂРµС„ СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р»Рё, С‡С‚Рѕ Р°РјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёРµ Р¶РёС‚РµР»Рё РїРµСЂРІС‹РјРё СЃРјРѕРіР»Рё РІРёРґРµС‚СЊ СЂРµРґРєРѕРµ РїСЂРёСЂРѕРґРЅРѕРµ СЏРІР»РµРЅРёРµ, РєРѕРіРґР° Р’РµРЅРµСЂСѓ РјР°РєСЃРёРјР°Р»СЊРЅРѕ С‡РµС‚РєРѕ РІРёРґРЅРѕ СЃ Р—РµРјР»Рё. РЎРѕРѕР±С‰Р°РµС‚СЃСЏ, С‡С‚Рѕ Р±РѕР»СЊС€Рµ РІСЃРµРіРѕ РїРѕСЃС‡Р°СЃС‚Р»РёРІРёР»РѕСЃСЊ РёРјРµРЅРЅРѕ Р¶РёС‚РµР»СЏРј РіРѕСЂРѕРґР° РњРёР»СѓРѕРєРё, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ СЂР°СЃРїРѕР»РѕР¶РµРЅ РЅР° СЃРµРІРµСЂРµ РЎРЁРђ Рё СЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ Р°РґРјРёРЅРёСЃС‚СЂР°С‚РёРІРЅС‹Рј С†РµРЅС‚СЂРѕРј РѕРґРЅРѕРёРјС‘РЅРЅРѕРіРѕ РѕРєСЂСѓРіР° РІ С€С‚Р°С‚Рµ Р’РёСЃРєРѕРЅСЃРёРЅ.
РњРµС‚РµРѕСЂРѕР»РѕРі Р‘РµРЅ РҐРµСЂС†РѕРі РёР· РЎР°Р»Р»РёРІР°РЅР° СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р», С‡С‚Рѕ РёРЅРѕРіРґР° Р±С‹РІР°РµС‚ С‚СЂСѓРґРЅРѕ СѓРІРёРґРµС‚СЊ РїР»Р°РЅРµС‚С‹ С‚Р°Рє Р±Р»РёР·РєРѕ Рє Р·Р°РєР°С‚Сѓ, РЅРѕ РІРѕ РІСЂРµРјСЏ РІРµСЃРµРЅРЅРµРіРѕ СЂР°РІРЅРѕРґРµРЅСЃС‚РІРёСЏ С‡РµР»РѕРІРµС‡РµСЃС‚РІСѓ РІС‹РїР°РґР°РµС‚ С‚Р°РєРѕР№ С€Р°РЅСЃ.
РЎРІРµС‚Р»Р°РЅР° РЎР»Р°РІСЏРЅСЃРєР°СЏ...

Еще по теме

Р–РёС‚РµР»Рё РќРµРІР°РґС‹ РЅР°Р·РІР°Р»Рё СЂРµРґРєРѕРµ РїРѕРіРѕРґРЅРѕРµ СЏРІ ...

Р–РёС‚РµР»Рё РќРµРІР°РґС‹ РЅР°Р·РІР°Р»Рё СЂРµРґРєРѕРµ РїРѕРіРѕРґРЅРѕРµ СЏРІ ...

11-03-2018, 18:25
Читать
РђРјРµСЂРёРєР°РЅС†Сѓ СѓРґР°Р»РѕСЃСЊ Р·Р°РїРµС‡Р°С‚Р»РµС‚СЊ Р·Р°РіР°РґРѕС‡РЅ ...

РђРјРµСЂРёРєР°РЅС†Сѓ СѓРґР°Р»РѕСЃСЊ Р·Р°РїРµС‡Р°С‚Р»РµС‚СЊ Р·Р°РіР°РґРѕС‡РЅ ...

5-02-2018, 17:00
Читать
РђРјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёР№ РїРёР»РѕС‚ СЃРѕРѕР±С‰РёР» Рѕ СЃС‚РѕР»РєРЅРѕРІРµРЅР ...

РђРјРµСЂРёРєР°РЅСЃРєРёР№ РїРёР»РѕС‚ СЃРѕРѕР±С‰РёР» Рѕ СЃС‚РѕР»РєРЅРѕРІРµРЅР ...

18-12-2017, 13:55
Читать
Р’ РћРіР°Р№Рѕ Р·Р°РјРµС‚РёР»Рё РќР›Рћ СЃ С‚СЂРµРјСЏ РѕРіРЅСЏРјРё

Р’ РћРіР°Р№Рѕ Р·Р°РјРµС‚РёР»Рё РќР›Рћ СЃ С‚СЂРµРјСЏ РѕРіРЅСЏРјРё

21-11-2017, 21:55
Читать
Р’ РЎРЁРђ РЅР°Р·РІР°Р»Рё РїСЂРёС‡РёРЅСѓ РєСЂСѓРїРЅРµР№С€РµРіРѕ Р·Р° 40 Р»Рµ ...

Р’ РЎРЁРђ РЅР°Р·РІР°Р»Рё РїСЂРёС‡РёРЅСѓ РєСЂСѓРїРЅРµР№С€РµРіРѕ Р·Р° 40 Р»Рµ ...

2-10-2017, 08:40
Читать
РўСЂР°РјРї СѓРіСЂРѕР¶Р°РµС‚ РСЂР°РЅСѓ СЃРµСЂСЊРµР·РЅС‹РјРё РїРѕСЃР»РµРґСЃС ...

РўСЂР°РјРї СѓРіСЂРѕР¶Р°РµС‚ РСЂР°РЅСѓ СЃРµСЂСЊРµР·РЅС‹РјРё РїРѕСЃР»РµРґСЃС ...

22-07-2017, 13:36
Читать
Наука

Редактор раздела Наука
Написать на e-mail