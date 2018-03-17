Разработчик химического яда упрекнул диверсантов Британии - Русская планета

Один из разработчиков системы химического оружия «Новичок» Леонид Ринк заявил, что вопиющая безграмотность мнимых диверсантов (предположительно, Великобритании) в деле Сергея Скрипаля смешна и недопустима. По его словам, даже ни один малограмотный российский диверсант не станет применять единственный препарат российского происхождения и с русским названием. Леонид Ринк добавил, что у России полностью отсутствует мотив в ликвидации бывшего сотрудника ГРУ, особенно перед выборами президента и Чемпионатом Мира по футболу. Также он пояснил, что Сергей Скрипаль никакого интереса для Кремля не представлял, так как давно полностью сдал все свои английские контакты, сообщает РИА Новости...